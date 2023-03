Le cabinet PDGB conseille Atenor France

Le cabinet PDGB a conseillé Atenor France, dans le cadre de la prise à bail en état futur d’achèvement (Befa) d’une durée ferme de onze ans par Insitu Business Center pour l’intégralité de l’immeuble situé au 186 avenue Victor Hugo à Paris, afin d’y installer un Boutique Hôtel by InSitu.

Une surface de plus de 5 000 m²

Cet immeuble fait actuellement l’objet d’un ambitieux programme de restructuration et développera à terme une surface totale de plus de 5 000 m². Imaginée par l’agence d’architecture Bouchaud Architectures, l’opération de rénovation permettra la créance de 5 029 m² de surface de bureaux dans le respect des codes haussmanniens, mais sans sacrifier à la modernité.

Le bâtiment disposera de tous les standards environnementaux les plus exigeants, à savoir BREEAM RFO Excellent, Well V2 Gold, HQE BD Excellent et et WiredScore Silver. Il sera par ailleurs l’un des rare à utiliser sa propre énergie géothermique pour ses besoins en chauffage et en climatisation.

La livraison des travaux est prévue pour le mois de juin 2025. Lors de cette opération, les équipes de PDGB étaient pilotées par Julien Wlodarczyk, associé en droit immobilier, accompagné de Laura Amiech-Carre et Zénaïde Bachelier, collaboratrices sur les aspects de droit immobilier et par Jean-Marie Gueguen, associé, sur les aspects de droit des assurances. Atenor France était également conseillé sur les aspects transactionnels par CBRE. Le preneur était quant à lui conseillé par le Cabinet Malet & Associés.