Le cabinet parisien Lobbsonn accélère son développement

L'arrivée de Bruno Delmotte chez Lobbsonn traduit aussi la volonté de ce spécialiste dans l'accompagnement de la gouvernance des entreprises et des organisations dans leur environnement public de conforter son expertise notamment dans les secteurs des professions réglementées, de l'aménagement et du

développement du territoire et de l'industrie.

Bruno Delmotte - Directeur Conseil Associé

Diplômé d'une maîtrise de sciences économiques et de gestion et d'un troisième cycle de l'IAE Lyon, Bruno Delmotte a démarré sa carrière en tant que responsable de l'audit interne auprès des directions générales d'organismes de protection sociale.

Nommé secrétaire général du syndicat patronal d'une branche importante, il a notamment mené avec succès plusieurs campagnes électorales.

Fin connaisseur des professions réglementées et de leurs enjeux, il a dirigé le cabinet du président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.

D'origine lyonnaise, son arrivée en 2021 conforte le double ancrage territorial et national de Lobbsonn.