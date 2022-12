Le cabinet Orial prend une nouvelle dimension

En septembre dernier, le cabinet de fusions acquisitions Gereje Coporate Finance a orchestré un rapprochement entre Orial, le cabinet Accomplys et la société de structuration et de traitement de données iDocus.

Avec Accomplys, le cabinet Orial a ainsi renforcé sa présence à Paris en doublant ses effectifs. Il va également pouvoir accélérer le développement de ses activités de conseil et d’accompagnement des entreprises sur la région. L’autre accord permettra à Orial de déployer la solution digitale de traitement des données iDocus auprès de ses clients.

« Un acteur pour l’accompagnement numérique de nos clients »

Orial espère dorénavant se positionner comme « beaucoup plus qu’un cabinet d’expertise-comptable » et devenir « un partenaire de transition digitale ». « Ce rapprochement nous permet de mieux structurer notre offre sur des missions de conseil à forte valeur ajoutée autour de nos savoir-faire traditionnels, en jouant sur les deux bassins économiques de Lyon et Paris. Par ailleurs, Orial se positionne désormais comme un acteur pour l’accompagnement numérique auprès de nos clients et confrères », a confié Sylvain Aigloz, président d’Orial.