Le cabinet LEXT Avocats poursuit son expansion en 2017

Mickaël Goupil, Hélène Magineau et Anne-Carole Tanguy rejoignent LEXT Avocats en tant qu'associés au sein du Pôle Fusions/ Acquisitions/ Corporate animé par Marie-Liesse Emo-Brioist et Stéphanie Blarez, associées. Mickaël Goupil a prêté serment en 2004. Il est titulaire d'un DESS en droit et économie de la banque et des marchés financiers. Mickaël a précédemment exercé au sein du cabinet Shearman & Sterling LLP à Paris (2004 à 2010) puis au sein du cabinet Thémis à Rennes (2010 à 2016).

Il intervient principalement sur des opérations de Fusions/Acquisitions (cessions et acquisitions de sociétés, conseil auprès de start-up dans la structuration juridique et fiscale de leur société, levée de fonds, capital-investissement), et la mise en place de stratégies juridiques et fiscales de transmission familiale (mise en place de Pactes Dutreil). Il intervient également en droit des sociétés, avec une expertise spécifique en droit des sociétés coopératives. Hélène Magineau a prêté serment en 2006. Elle est titulaire d'un DESS en droit bancaire et financier et d'un DEA en droit des affaires et de l'économie (Paris I La Sorbonne). Hélène a précédemment exercé au sein du cabinet Orrick Rambaud Martel à Paris (2006-2010) puis au sein des cabinets Fiducial Sofiral (2010-2015) et Cornet Vincent Segurel à Rennes (2015 - 2016).

Hélène Magineau intervient en conseil de manière générale en droit des sociétés et droit commercial et plus particulièrement sur des opérations de fusions-acquisitions et de capital-investissement. Elle assiste principalement des entreprises familiales régionales dans leur projet de développement et de structuration juridique. Anne-Carole Tanguy a prêté serment en 1995. Elle est titulaire d'un DESS de Droit du commerce extérieur et d'un certificat délivré par l'Association Française des Praticiens du Droit Collaboratif. Anne-Carole est chargée de cours en droit des affaires - Master 2 CCA dans le cadre d'un partenariat entre l'IGA de Fès et l'Université de Rennes I. Elle a précédemment exercé au sein des cabinets Johns (1994-1999), Lefebvre Pelletier (1999-2009) et LMBE (2009- 2016).

Anne-Carole Tanguy intervient dans tous les domaines du droit des affaires, fusions-acquisitions et restructurations d'entreprises. Elle s'est spécialisée dans l'assistance aux filiales de groupes internationaux et aux PME/PMI, avec ou sans service juridique intégré, pour apporter une solution sur mesure à leurs besoins spécifiques de conseils juridiques. Elle conseille ainsi une clientèle française et internationale dans des secteurs variés du commerce, de l'industrie et du service, en privilégiant dans tous les cas une approche globale et pragmatique des questions juridiques.

Le Pôle Fusions / Acquisitions / Corporate de LEXT Avocats comprend dorénavant cinq associés et quatre collaborateurs. Selon Marie-Liesse Emo-Brioist : « Mickaël, Hélène et Anne-Carole, professionnels chevronnés, complètent harmonieusement l'offre de services du Cabinet à destination de l'ensemble de nos clients, qu'il s'agisse de les conseiller sur des opérations internationales, nationales ou régionales. Ce nouveau dimensionnement de notre Pôle permet de mobiliser rapidement et efficacement des équipes adaptées aux attentes et besoins de nos clients tant en termes de standards de qualité qu'en termes de réactivité. »

Sylvain Beaumont et Cécile Maugère rejoignent LEXT Avocats respectivement en tant qu'associé et collaboratrice au sein du Pôle IP/IT/Droit Economique, animé par Gaëlle Leroy, Pierre-Lucas Thirion et Anne Bourdu, associés. Sylvain Beaumont a prêté serment en 1997. Il est titulaire d'un DESS de Juriste d'Affaires Européen et d'un LL.M. (Master of Laws) délivré par l'université de Reading (Royaume-Uni). Sylvain est recommandé dans les éditions 2013 à 2016 de Legal 500 (droit européen, concurrence et distribution). Sylvain publie régulièrement des articles consacrés au droit économique notamment dans la revue Lamy Droit des affaires. Sylvain a précédemment exercé au sein du département droit économique européen du cabinet Gide Loyrette Nouel (1996 - octobre 2010), du cabinet Fasken Martineau (octobre 2010 – 2012) et du cabinet LMBE (2013- 2016).

Cécile Maugère a prêté serment en 2011. Elle est titulaire d'un Master II de droit international privé et comparé et d'un L.M. de Droit international délivré par l'université de Victoria à Wellington (Nouvelle Zélande). Cécile publie régulièrement des articles consacrés au droit économique notamment dans la revue Lamy Droit des affaires. Cécile a précédemment exercé au sein du cabinet Fasken Martineau (2011-2012) et du cabinet LMBE (2013-2016).

Sylvain Beaumont et Cécile Maugère interviennent en conseil et contentieux dans les domaines du droit économique (réseaux de distribution, agence commerciale, concurrence déloyale et parasitisme, pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives de concurrence), du droit de la consommation ainsi qu'en matière de réglementation des produits (tabac, produits biocides). Ils assistent une clientèle française et internationale, notamment dans les secteurs de la grande distribution (alimentaire et bricolage), de l'industrie pharmaceutique, du courtage d'assurances et du prêt à porter haut de gamme. Gabrielle Roignant rejoint parallèlement le Pole IP/IT/Droit Economique en qualité de collaboratrice.

Le Pôle IP/IT/Droit Economique de LEXT Avocats comprend dorénavant quatre associés et quatre collaborateurs. Selon Gaëlle Leroy: « l'arrivée de Sylvain et de Cécile démontrent le dynamisme et l'essor du Pôle IP/ IT / Droit Economique qui n'a cessé de croitre depuis la création du cabinet en 2013. L'ambition de ce Pôle est de faire bénéficier nos clients d'une équipe pluridisciplinaire pouvant les accompagner dans leurs différents projets commerciaux et phases de développement ou d'expansion, en leur permettant de protéger leurs marques et innovations, de défendre leur savoir-faire et de les conseiller afin d'appréhender et d'anticiper les risques et enjeux financiers découlant notamment de la réglementation applicable aux pratiques restrictives de concurrence qu'il s'agisse de coopération commerciale, de rupture brutale de relations commerciales établies ou encore de déséquilibre significatif ».