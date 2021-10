Le cabinet italien Pirola Pennuto Zei & Associati rejoint unyer

Avec un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros et 600 collaborateurs opérant dans 14 bureaux à travers le monde, Pirola figure au 4e rang des cabinets d'avocats sur le marché juridique italien.

À l'instar du cabinet français Fidal et du cabinet allemand Luther, Pirola propose une offre full-service et une approche sectorielle forte, sur les marchés italien, européen et asiatique.

Avec l'entrée de Pirola, unyer franchit une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa stratégie visant à développer des collaborations exclusives entre cabinets d'avocats et de conseil dans les 20 plus grandes économies mondiales.

« L'Italie, troisième économie d'Europe continentale après l'Allemagne et la France, était notre priorité pour la première expansion de unyer », déclare Christine Blaise-Engel, CEO de unyer et senior partner chez Fidal. «Convaincre un acteur aussi important que Pirola de nous rejoindre, quatre mois seulement après la création de unyer, illustre que la démarche atypique de unyer, basée sur l'exclusivité entre membres, suscite de l'intérêt et de l'enthousiasme sur le marché».

« Nous constatons que les clients recherchent des cabinets conseils capables de leur délivrer à la fois une approche globale et une expertise locale forte sur les marchés sur lesquels ils opèrent. unyer répond parfaitement à ces attentes exprimées par nos clients », assure Massimo Di Terlizzi, nouveau membre du comité exécutif de unyer.

« Ce qui a motivé Pirola à rejoindre unyer, au-delà de la démarche sectorielle et d'une forte orientation vers l'innovation, c'est avant tout le partage d'une même vision et de valeurs communes fortes. unyer est, selon nous, LA solution pour tous les cabinets de conseil qui souhaitent travailler avec d'autres partenaires au sein d'une même organisation globale, tout en conservant leur indépendance sur leur manière d'opérer sur leur marché local. »

Une approche globale associée à une connaissance fine des marchés locaux

Les cabinets membres de unyer délivrent un accompagnement juridique particulièrement adapté aux environnements complexes comme, par exemple, les solutions de financements transfrontaliers, le développement et la protection d'innovations ou encore la structuration de transactions internationales.

Pour répondre aux attentes croissantes du marché, unyer développe en outre des expertises et solutions spécifiques en matière de transition énergétique, de smart industries et de crypto actifs et blockchain.

La forme juridique de unyer, une « Verein » suisse regroupant les cabinets membres, permet de concilier une coopération étroite au niveau global avec le maintien de l'indépendance économique et juridique de chacun des membres sur son marché d'origine.

Tous les membres de la structure disposent des mêmes droits et nombres de voix au sein du comité exécutif et au sein de l'Assemblée de unyer.