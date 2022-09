Le cabinet Franklin conseil de Créations Fusalp

Le groupe suisse Mirabaud acquiert une participation minoritaire, à hauteur de 12,8 %, au capital de Créations Fusalp, marque de vêtements de sport haut de gamme, via deux fonds dirigés par Renaud Dutreil : Mirabaud Patrimoine Vivant et Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation, co-dirigé avec David Wertheimer. Cette nouvelle étape va permettre à Créations Fusalp d’étendre son développement à l’étranger, notamment sur le marché nord-américain avec, pour commencer, l’ouverture d’une boutique à Aspen et d’une autre à New York.

Créations Fusalp est conseillé par le cabinet Franklin avec :

Yam Atallah , associé, en Corporate – M&A.

, associé, en Corporate – M&A. Adriana Chiche, collaboratrice, en Corporate – M&A.

Les fonds Mirabaud sont conseillés par le cabinet Almain avec Edgard Nguyen, associé, et Mathieu Mascher, collaborateur.