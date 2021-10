Le cabinet d'avocats Ydès renforce son équipe en Droit Social à Paris

Âgé de 43 ans, Harold Berrier possède près de 20 ans d'expérience dans le domaine du conseil et la défense d'entreprises en droit social. Co-fondateur et associé co-gérant de 2011 à 2020 du cabinet KMB Avocats dédié au droit social, Harold Berrier dispose également d'une solide expérience en cabinet « full-service » et d'une pratique trilingue du droit (français, anglais et allemand) ce qui lui permet de conseiller et défendre une clientèle française et internationale.

Afin de satisfaire cette clientèle en attente de réponses concrètes à ses questions, Harold Berrier a développé une pratique fondée sur la simplicité, la clarté et l'applicabilité directe des solutions proposées. Il intervient plus particulièrement dans les secteurs de l'enseignement privé, la mode, l'immobilier, l'hôtellerie-restauration, l'industrie, la télécommunication et dans l'équipement automobile. Il a été rejoint par Adeline Tournan en 2015 à l'issue de sa prestation de serment et par Benjamin Fehlbaum en octobre 2020.

Ydès compte désormais une équipe Droit du Travail et des Relations Sociales composée de 15 avocats dont 6 associés implantés à Paris (Chrystelle Daub, Harold Berrier), Lyon (Elise Laplanche, Laurence Buratti et Véronique Massot-Pellet) et Avignon (Stéphane Szames). Composée d'avocats aux profils et expériences riches et divers, l'équipe Droit du travail et Relations sociales conseille et défend avec talent et créativité, des startups, des ETI et des groupes français et internationaux. Elle accompagne au quotidien les directions des ressources humaines dans le pilotage de leurs relations individuelles et collectives pour optimiser et guider la prise de décision des dirigeants, et défendre les intérêts de l'entreprise. Les avocats et juristes d'Ydès s'engagent aux côtés des dirigeants et des équipes des ressources humaines dans la définition et la sécurisation des stratégies de leur entreprise notamment dans les phases de croissance et de réorganisation/restructuration mais aussi en leur proposant des actions de formation ciblées et individualisées.

L'équipe revendique un haut niveau d'expertise technique en France comme à l'international avec le support actif de son réseau présent dans plus de 80 pays.