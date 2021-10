Le cabinet d'avocats Racine lance un appel à candidatures original pour du coworking

L'antenne lyonnaise du cabinet d'avocats français indépendant de droit des affaires Racine, qui s'est fortement développée ces dernières années, lance un appel à candidatures pour partager ses nouveaux locaux avec des confrères et créer des synergies. Un concept inédit qui offrira au lauréat un an de location de bureaux et un accompagnement stratégique.

@ DR