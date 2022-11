Le cabinet d’avocats Franklin poursuit son développement

Depuis respectivement près de 35 et 15 ans, Philippe Riglet et Géraldine Machinet interviennent en droit immobilier, en conseil comme en contentieux. Ils ont tous deux développé une expertise particulière dans le secteur de l’hospitality et de l’immobilier géré. Sur ce secteur, ils accompagnent une clientèle composée d’investisseurs, de promoteurs et d’exploitants notamment en matière de baux, de contrats de management, de contrats de franchises ou d’ouvertures d’établissements concernant des hôtel et résidences touristiques, des résidences étudiantes et des établissements de santé.

Par ailleurs, à l’instar des équipes de Franklin, ils accompagnent les investisseurs, les promoteurs et les utilisateurs d’immeubles, dans le cadre de leurs projets de valorisation, de développement et de gestion de l’actif immobilier.

Cette approche, appréciée par la clientèle du cabinet permet aux avocats de suivre les projets dans leur globalité, de l’acquisition de l’immeuble à la cession, en passant par les procédures d’éviction, la négociation des travaux ou encore l’asset management.

Pour les deux associés, rejoindre Franklin est une évidence : « Nous avions la volonté de nous recentrer sur un cabinet avec une taille plus humaine et disposant d’expertises pluridisciplinaires, ce qui est essentiel pour nos clients. En rejoignant le cabinet, nous participons au développement de l’une des équipes les plus importantes du marché du droit immobilier à l’heure actuelle. Nous avons déjà travaillé avec les associés de Franklin avec qui nous partageons un esprit d’équipe, un accompagnement à 360° et une proximité auprès des clients. »

François Verdot, associé en charge du pôle immobilier chez Franklin, a ajouté : « A l’occasion d’un dossier commun, techniquement complexe, nous avons constaté que nous partagions la même culture du métier. Ce recrutement est une évolution importante, à la fois pour le pôle immobilier et pour l’ensemble du cabinet. Il s’inscrit dans la lignée de nos développements de 2019/2020 et nous permet d’arriver à une taille d’équipe critique, répondant aux attentes de nos clients ».

6 associés et 11 collaborateurs

Philippe Riglet et Géraldine Machinet arrivent avec une équipe de six collaborateurs, composée de Héloïse Gimbert, Jean Hentgen, Victoria Joubert, Justine Le Calvez, Mélanie Pereira et Edouard Schoenke.

Le département immobilier de Franklin est désormais composé de 6 associés, François Verdot, Philippe Bouillon, Jérémy Chiche, Jérémy Goldblum, Géraldine Machinet et Philippe Riglet, un Senior Legal Advisor et 11 collaborateurs.