Le cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre désigne son nouveau directoire

Pierre-Sébastien Thill est nommé président, Laurent Marquet de Vasselot et Philippe Grousset sont tous les deux nommés directeur général, et Laurent Hepp est nommé membre du directoire.

Ce nouveau directoire exercera ses fonctions à compter du 1er juillet 2016 pour une durée de quatre ans.

Pierre-Sébastien Thill, 60 ans, a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 1984 et a été coopté associé en 1993. Il a exercé les fonctions de membre du directoire de 2000 à 2004 puis président du directoire de 2004 à 2012 et président du conseil de surveillance de 2012 à 2015. Il a également occupé le poste de président du comité exécutif de CMS (2003 – 2008) puis en a été membre jusqu'en 2012. Il est titulaire d'un DESS de droit des affaires de l'Université d'Aix-Marseille (D.J.C.E.).

Laurent Marquet de Vasselot, 54 ans, a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 1991 et a été coopté associé en 1998. Membre du conseil de surveillance de 2009 à 2012, il est membre du directoire depuis 2012. Spécialiste en droit social, il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (1984) et titulaire d'un DEA de droit. Il est docteur en droit privé et professeur des universités associé à Panthéon-Assas (Paris II). Il a été membre du Conseil de l'Ordre des avocats (de 2006 à 2009).



Philippe Grousset, 56 ans, a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 1986 et a été coopté associé en 1998. Membre du conseil de surveillance de 2004 à 2010, il a été reconduit dans cette fonction en 2013. Titulaire d'un master II de droit des affaires (1985, DJCE de Montpellier), il est chargé d'enseignement en droit fiscal auprès de l'université de Montpellier. Il est, par ailleurs, ancien président et administrateur de l'Institut des avocats conseils fiscaux (IACF).

Laurent Hepp, 48 ans, a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 1992 et a été coopté associé en 2004. Il est membre du conseil de surveillance depuis 2012. Spécialisé en fiscalité, il est diplômé de l'EM Lyon (1990), titulaire d'une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Paris II-Assas (1991) et d'un Master of Laws (LL.M) de la London School of Economics (1992).

CMS Bureau Francis Lefebvre compte aujourd'hui près de 600 collaborateurs, dont 380 avocats parmi lesquels figurent 104 associés.