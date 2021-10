Le cabinet Carbonnier Lamaze Rasle mise sur un binôme d'excellence dans le Restructuring et Distress

Forte d'une expérience de 12 années chez De Pardieu Brocas Maffei, SJ Berwin et Poulain & Associés, Amandine Rominskyj dispose incontestablement d'une maitrise des sujets les plus délicats qui lui a déjà ouvert la voie du succès dans des dossiers significatifs et cross-border pour assister les dirigeants d'entreprises dans toutes leurs opérations de restructuration et de croissance externe. Amandine Rominskyj est membre de l'Association des Jeunes Professionnels du Restructuring et de l'Association Women In Restructuring, qui réunit les plus grandes spécialistes interprofessionnelles du restructuring. « Je suis ravie de rejoindre le cabinet Carbonnier Lamaze Rasle, reconnu pour son expertise qui me permet d'assister, de conseiller et défendre ses clients dans tous les domaines du droit et d'y codiriger avec Antoine le département Restructuring et Distressed M&A ».

Avocat au barreau de Paris depuis plus de dix ans, Antoine Poulain a exercé au sein du cabinet Poulain & Associés. De par ses expériences au sein de cabinets d'audit, il dispose d'une solide connaissance en analyse financière qui lui permet d'être au plus près de l'entreprise et de ses problématiques financières. Il intervient avec une grande efficacité auprès des chefs d'entreprise, notamment de start-up, dans les dossiers de restructuration financière et de procédures collectives liés aux opérations de réorganisation et de retournement. Antoine Poulain enseigne le droit des procédures collectives aux élèves du Master II Droit des ressources humaines et de la protection sociale de l'Université Paris-Saclay. « C'est avec beaucoup de plaisir que je rejoins le cabinet Carbonnier Lamaze Rasle pour co-diriger le département Restructuring et Distressed M&A avec Amandine avec qui je travaille en confiance depuis de nombreuses années ».

Reconnus pour leur inventivité dans l'élaboration de stratégies sur-mesure, ainsi que pour leur combativité, Amandine Rominskyj et Antoine Poulain vont désormais mettre toute leur énergie au service des clients du cabinet Carbonnier Lamaze Rasle.

« Nous nous réjouissons de l'arrivée d'Amandine et d'Antoine, qui constitue une réelle valeur ajoutée et une étape importante pour le développement de notre cabinet. Nous partageons avec eux la même vision du métier d'avocat fondée sur l'approche pluridisciplinaire et l'engagement auprès de nos clients. Leur arrivée nous permet de créer le départementRestructuring et Distressed M&A et plus généralement de renforcer la pratique du cabinet. », commente Edouard de Lamaze, avocat associé et fondateur du cabinet.