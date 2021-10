Le cabinet Cabanes avocats poursuit son développement et nomme deux nouveaux associés

Désormais composé de 5 avocats associés et d'une dizaine de collaborateurs, CABANES Avocats poursuit son développement dans le domaine du droit public des affaires où il a acquis depuis plus de 25 ans un savoir-faire reconnu, tout particulièrement en matière de contrats publics, ce qui lui a d'ailleurs valu de figurer dans le premier « TIER » du classement EMA 2021 du LEGAL 500. La promotion au rang d'associés de Me Charlotte Pezin et Me Jérémie Couette va permettre au Cabinet d'améliorer encore la qualité de l'accompagnement des personnes publiques et privées dans le traitement de dossiers à forts enjeux juridiques, économiques et politiques.

« Il s'agit d'une nouvelle génération d'associés, talentueuse, dynamique et déjà chevronnée puisque Charlotte et Jérémie ont respectivement 15 et 10 années de pratique contentieuse en matière de droit public. C'est l'histoire du cabinet de progresser par la promotion interne des collaborateurs qu'il a formés », souligne Christophe Cabanes.

Ce renforcement de l'expertise du Cabinet s'accompagne du développement par Me Polderman, d'une activité de montages contractuels et de partenariats institutionnels. Me Christophe Cabanes et Me Vincent Michelin continuent d'affirmer l'identité contentieuse du Cabinet.

Biographies

Charlotte Pezin est titulaire de deux Master 2 en droit public de l'économie (Paris II Panthéon Assas) et droit européen (Université Libre de Bruxelles). Avocate au barreau de Paris depuis 2005, elle consacre une partie importante de son activité à l'accompagnement des personnes publiques et privées en matière de droit public des affaires, en conseil comme en contentieux. Charlotte Pezin a tout particulièrement acquis une expertise reconnue en matière de contentieux de la passation des contrats publics.

Jérémie Couette est diplômé du Master II droit public de l'économie (Paris II Panthéon Assas) et de l'Institut de Droit Public des Affaires. Avocat depuis 2010, Jérémie Couette accompagne les organismes publics et opérateurs privés en matière d'exécution des contrats publics. Il a notamment développé une compétence reconnue en matière de contentieux des opérations de travaux publics.