Le cabinet Briard accueille Marie-Sixtine Blanchy

Marie-Sixtine Blanchy est avocate au Barreau de Paris depuis 2014. Diplômée d'un Master II en analyse économique du droit de l'Université Paris X Nanterre (2011) et d'un Master spécialisé de droit et management international de HEC Paris (2012), elle a effectué différents stages en cabinets d'affaires anglo-saxons (Linklaters, Mayer Brown) avant de commencer sa carrière en 2014 au sein du département Banque & Finance du cabinet d'avocats à la Cour Archers, où elle exerçait plus particulièrement en matière de financement immobilier.

Elle a rejoint le cabinet Briard en avril 2017. Le cabinet, qui vient par ailleurs d'emménager dans de nouveaux locaux situés au 9-11 avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris, compte désormais 15 avocats.