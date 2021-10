August Debouzy a conseillé Bertelsmann dans le cadre de la cession de Prisma Média à Vivendi

Le groupe Prisma Media fait partie du groupe Gruner + Jahr, lui-même détenu par le groupe Bertelsmann. Ses marques phares vont de Femme actuelle à GEO, en passant par Capital, Gala et Télé-Loisirs. Plus de 42 millions de Français sont en contact chaque mois avec une marque du groupe, que ce soit en feuilletant un magazine, en surfant sur le web, sur un mobile ou sur une tablette.

Pour Bertelsmann, la cession de Prisma Media intervient dans le cadre du repositionnement stratégique mondial dans le secteur des médias. Côté Vivendi, l'acquisition de Prisma Media s'inscrit dans sa stratégie de développement dans les médias en prenant pied dans une industrie fortement complémentaire de ses activités existantes.

Conseils juridiques :

Le cabinet d'avocats d'affaires August Debouzy a assisté Bertelsmann avec une équipe dirigée par Valéry Denoix de Saint Marc (associé), David Neuwirth et Ludovic de Talancé (avocats) sur les aspects Corporate et Transaction.

Sont également intervenus sur cette opération : Nicolas Quoy (Counsel) et Laure Arnon-Duquesnoy (avocate senior) sur les aspects de droit de la propriété intellectuelle, Philippe Durand (associé) et Alexandre Dumortier (avocat) sur les aspects de droit social, Renaud Christol (associé) et Marc-Antoine Picquier (avocat) sur les aspects de droit de la concurrence, Philippe Lorentz (associé) et Nastasia Szenik (avocate) sur les aspects de droit fiscal.