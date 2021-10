Le cabinet Arsene s'engage dans l'aide à l'enfance en difficulté

DEUX COMITÉS STRUCTURÉS

Ayant lancé ses travaux au début de l'année, la Fondation Arsene vient de structurer ses organes de fonctionnement. Elle articule son action autour de deux comités :

• le comité de projet, exclusivement composé de collaborateurs du cabinet, ou d'anciens qui ont souhaité apporter leur aide et savoir-faire, est chargé de faire une première sélection des projets.

• Le comité exécutif, présidé par Frédéric Donnedieu de Vabres, président d'Arsene, gère la fondation en liaison étroite avec la Fondation de France et choisit l'allocation des aides. Ce dernier est composé de

membres du cabinet et de deux personnalités extérieures qualifiées : Béatrice Copper Royer, psychologue spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, et Christophe Divi, qui a une large expérience dans les questions liées à l'insertion professionnelle.

« Forts des valeurs de solidarité et de transmission aux générations futures qui animent le cabinet depuis sa création en 2004, les associés d'Arsene ont décidé de créer une Fondation qui a pour mission de susciter, soutenir et accompagner des projets en faveur de l'enfance et de la jeunesse en difficulté », déclare Frédéric Donnedieu de Vabres.

QUATRE ASSOCIATIONS DÉJÀ SOUTENUES

À la suite des travaux entrepris en début d'année, la fondation a décidé de soutenir quatre associations, à hauteur d'un montant global de 60 000 euros pour 2018.

« Les pâtes au beurre » permet aux familles de trouver un lieu gratuit, anonyme, sans rendez-vous, pour venir avec ou sans son enfant sans limite d'âge, en présence de professionnels (pédiatres, psychologues,

orthophonistes). La Fondation Arsene financera un projet d'ouverture d'un centre dédié sur Paris.

« 1001 Mots » propose de former les parents de familles pauvres, et qui n'ont pas de place en crèche, à interagir avec leurs enfants, à l'aide d'orthophonistes, partant du constat que l'échec scolaire se joue avant 3 ans. La fondation financera le développement de contenus pour l'accompagnement parental.

« L'enfant @ l'hôpital » propose aux enfants et aux adolescents malades, handicapés, détenus ou en difficulté scolaire, des dialogues enligne avec des explorateurs et des savants, et un accompagnement sur-mesure assuré par de jeunes stagiaires.La fondation financera l'ouverture d'un nouveau projet pour la rentrée 2018.

« Viens Voir Mon Taf » met en relation des jeunes collégiens de l'éducation prioritaire avec des professionnels dynamiques prêts à les accueillir pour leur stage de 3e. L'objectif de l'association est d'aider tous les collégiens de REP (réseau d'éducation prioritaire à ex-ZEP) à trouver leur voie et à réussir. La fondation finance la création d'une application mobile de mise en relation des entreprises et des élèves.



UN MILLION D'EUROS À DÉPLOYER SUR 10 ANS

Les deux comités de la Fondation Arsene se réuniront prochainement afin de sélectionner, d'ici à l'été, les projets qu'elle entend soutenir dans le domaine de l'insertion professionnelle, au cours de l'année 2018. Ce soutien financier s'accompagnera également d'un programme de coaching par des membres du cabinet. Prévoyant de distribuer environ 100 000 euros par an, la Fondation Arsene ambitionne de déployer le million d'euros dont elle dispose au cours de la décennie amorcée.