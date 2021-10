Le cabinet Archers nomme Pierre-Antoine Dubecq et Audrey Wendling en qualité d'associés

Archers a le plaisir d'annoncer le renforcement de son département corporate fusions-acquisitions avec la nomination de pierre-antoine dubecq et audrey wendling en qualité d'associés.

Pierre-Antoine Dubecq est nommé en qualité d'associé. Spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions impliquant des sociétés cotées ou non cotées, Pierre-Antoine intervient sur de nombreuses opérations complexes ou ayant une dimension internationale. A ce titre, Pierre-Antoine dispose d'une expérience particulièrement approfondie en matière de joint-ventures et d'alliances stratégiques souvent dans un contexte transfrontalier ainsi que dans la négociation d'importants accords industriels et commerciaux. Pierre-Antoine bénéficie par ailleurs d'une expertise particulière dans les secteurs de la Défense et de la Santé. Avocat depuis 1997, Pierre-Antoine a participé à l'ouverture en 2004 du bureau parisien du cabinet international Morgan Lewis au sein duquel il était associé jusqu'en 2013 avant de rejoindre, en qualité d'associé, le département Fusions-Acquisitions du cabinet d'avocats Gide.

Audrey Wendling est promue en qualité d'associée. Spécialisée dans le conseil et la réalisation de toutes opérations corporate, Audrey conseille des groupes familiaux et des entreprises de toute taille, commerciales ou industrielles, françaises ou étrangères, ainsi que leurs dirigeants. A ce titre, Audrey les accompagne dans leurs opérations de croissance interne et externe (acquisitions, cessions, rapprochements d'entreprises, négociations d'accords stratégiques et de partenariats, pactes d'actionnaires, organisation de leur actionnariat …), dans leur structuration (réorganisations de groupes de sociétés, fusions, scissions, apports partiels d'actifs, opérations sur capital…) et dans l'ensemble des problématiques que ces entreprises peuvent rencontrer en matière corporate tout au long de leur développement (organisation de la gouvernance, intéressement des dirigeants, problématiques contractuelles…).