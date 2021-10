Le cabinet américain Cohen & Gresser ouvre un bureau à Paris

Les domaines d’intervention du nouveau bureau parisien couvriront principalement le droit des sociétés et fusions & acquisitions, le droit commercial, le contentieux et l’arbitrage international, ainsi que le droit social.



Le bureau de Paris sera dirigé par Me Johannes Jonas, auparavant chez Dentons Paris (anciennement Salans). Johannes Jonas est spécialisé en droit des sociétés, fusions et acquisitions et en droit social et compte plus de 25 ans d’expérience dans des opérations complexes pour des clients Européens et Nord-Américains (opérations et investissements transfrontaliers notamment). Avocat aux barreaux de Paris, New York et Berlin, Me Johannes Jonas conseille un large portefeuille de clients français, allemands et internationaux, investissant en France et en Allemagne.