Le cabinet Almain accueille Rita Eid et Maria-Carla Motte-Conti en tant qu'associées

Rita Eid et Maria-Carla Motte-Conti, toutes deux issues d'équipes leaders sur leur marché respectif, viendront renforcer et étendre les domaines d'intervention du cabinet Almain qui couvrent aujourd'hui les activités suivantes : fusions-acquisitions, corporate, restructuring, ressources humaines, contrats commerciaux et concurrence, propriété intellectuelle et technologies de l'information, contentieux ainsi que fiscalité et droit public.

Elles rejoignent une équipe qu'elles connaissent depuis de nombreuses années et partagent avec elle la même vision entrepreneuriale du métier, une culture internationale et des valeurs d'excellence et de proximité.

Rita Eid est avocat au barreau de Paris depuis 2009, elle a exercé durant plusieurs années au sein du département droit économique et européen du cabinet Gide Loyrette Nouel où elle a développé une expertise reconnue en droit des pratiques anticoncurrentielles, contrôle des concentrations, droit de la distribution et droit de la consommation ainsi qu'en contrats commerciaux. Elle est titulaire d'un master II en droit européen et international des affaires de l'université Paris Dauphine ainsi que d'une maîtrise en droit des affaires et d'une maîtrise en sciences et techniques comptables et financières (MSTCF) de l'université Robert Schuman de Strasbourg. Elle a également effectué deux années d'études de droit à l'étranger (University of Leicester et Universidad Autonoma de Madrid).

Maria-Carla Motte­-Conti est avocat au barreau de Paris depuis 2007, elle dédie sa pratique au droit des procédures collectives / restructuration d'entreprises en difficultés et aux contentieux liés à ces procédures. Elle assiste les entreprises en difficultés et leurs dirigeants lors des procédures de prévention (mandat ad hoc, conciliation) comme lors des procédures de traitement des difficultés (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Elle intervient aussi sur les opérations de distressed M&A. Avant de rejoindre le cabinet Almain, Maria-Carla Conti a débuté sa carrière au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel avec Olivier Puech. Puis elle a intégré l'équipe de Gabriel Sonier chez Dentons qu'elle a suivi chez Gide Loyrette Nouel en 2014. Elle est membre de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) et de l'Association des jeunes du restructuring (AJR). Elle est titulaire d'un DESS-DJCE de l'université Paris-II Assas et d'un diplôme en droit de l'université la Cattolica de Milan.