Le Cabinet 186 Rivoli change de nom et accueille deux associés

Aude Mercier, avocat depuis 2007, a exercé pendant près de dix ans au sein du département propriété intellectuelle et nouvelles technologies du cabinet Vivien & Associés avant de rejoindre 186. Titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, elle exerce son activité principalement en droit de propriété littéraire et artistique, droit des marques et des dessins et modèles mais également en droit du marché de l'art. Elle a aussi acquis une expertise significative dans les contentieux propres à ce domaine et aux questions de concurrence déloyale et parasitaire.

Vandrille Spire rejoint le cabinet 186 après avoir exercé son activité au sein de l'équipe Corporate, finance et M&A du cabinet Squadra Avocats. Diplômé de l'EIMA, il a développé une expertise pointue en contentieux et règlement des différends en droit des affaires. Il assiste également ses clients en droit des sociétés et droit des contrats, droit immobilier et droit du sport. Vandrille Spire est également membre de l'Incubateur du Barreau de Paris et Expert au Conseil des Barreaux Européens.

Le cabinet 186 poursuit également son développement avec l'arrivée d'une consultante, Anne-Catherine Salin, avocat au barreau de Nantes et précédemment collaboratrice au sein du département Arbitrage du cabinet Shearman & Sterling LLP.

Le cabinet, qui comporte dorénavant quatre associés, complète ainsi ses compétences en droit des affaires, contentieux et arbitrage et crée un pôle propriété intellectuelle.

Geoffroy Canivet et Matthieu de Vallois, associés fondateurs du cabinet, se réjouissent du développement de 186 : "L'arrivée d'Aude, Vandrille et Anne-Catherine permet avant tout au cabinet d'élargir son expertise. Nous sommes heureux de pouvoir proposer à nos clients ces nouvelles compétences".