Le Buzz Montorgueil fait déjà parler de lui

Structuré sur trois niveaux, l’établissement baigne dans une ambiance sobre et branchée. Au rez-de-chaussée, le bar « king size » propose ses Buzzers, des tapas qui font parler d’elles. Cet accompagnement gourmand de l’apéritif est froid –poivrons rouges marinés, caviar d’aubergine, citron confit ; Piquillos, fromage frais, ciboulette ; mini-Burgers à la Thaïlandaise ; artichaut marinés à l’huile d’olive et aux herbes…– ou chaud –velouté de carottes et à l’orange, petits croûtons ; Grignotes de poulet rôti aux épices douces ; beignets de calamars sauce cocktail, Boulettes de bœuf sauce aigre-douce, Tortillas de petits légumes…– La carte des cocktails arbore les grands classiques, Mojito en tête, et quelques créations, le Sex on the Buzz et le Ménage à trois –Absinthe Pernod, jus de citron, jus de pomme–

.

Le restaurant, joliment installé au premier étage, propose de son côté une cuisine fraîche et faite maison, avec quelques belles suggestions, du foie gras, chutney de coing, pot de miel, au travers de veau citronnelle, cuisson lente, du Buzz Burger à la Thaïlandaise au jarret braisé (cuisson 8 heures), wok de légumes. Jolie carte des desserts : fondant chocolat cœur pistache, crêpes, carpaccio ananas-mangue, crème brûlée au caramel…