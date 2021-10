Le Business & Legal Forum 2013 : 5e édition annuelle, le 10 octobre

Influent, par l’implication systématique de représentants des parties prenantes de l’économie (privées, publiques, ONG, conseils), le Business & Legal forum permet à chacun d’innover en contribuant à l’identification d’équilibres. Il initie, par ailleurs, tout au long de l’année, des rencontres et des conférences inédites de haut niveau.

La vocation du Business & Legal Forum est d’apporter à chacun de ses membres des outils pour accroître leurs capacités d'anticipation, mettre en perspective leurs stratégies et leurs priorités au regard des enjeux des parties prenantes. A travers ses valeurs de neutralité de de promotion des voies de développement optimales, sa mission est également de réunir des dirigeants, des directeurs fonctionnels et opérationnels, des membres du gouvernement, des parlementaires, des hauts fonctionnaires et des magistrats, des conseils, avocats, notaires, auditeurs, CPI et experts-comptables… Chacun peut ainsi alimenter sa réflexion en confrontant son expérience et son point de vue avec une approche transversale et pluri thématique, dépassant une segmentation par profession ou par thème devenue inadaptée.



Au programme de cette 5e édition du Business & Legal Forum



Cette rencontre annuelle permet à chacun de construire son programme personnel en participant aux ateliers ou au Few to Few. Les tables-rondes réunissent de trois à six intervenants de haut niveau, représentant le monde de l'entreprise, du conseil, les Pouvoirs publics ou les ONG.



8h30 – Les petits déjeuners du forum

SALLE 1

Restructuration, fermeture de site... : Gérer les nouveaux risques nés avec l'ANI de janvier 2013 et la proposition de loi "Florange"



SALLE 2

Sécurité de l'entreprise : L'art et la manière d'être informé et disposer de preuves dans le respect de la loi.



SALLE 3

Préjudice écologique : Comment se préparer à le prévenir et à y faire face ? Approches croisées économique, juridique, politique.



SALLE 5 – Few to few : Code d'éthique ou de conduite des affaires. Benchmark français et européen. Entre cadre incitatif et dispositif de contraignant. Quel équilibre, quels choix ?



10h - Les rencontres informelles du forum



10h25 – Ateliers & few to few



SALLE 1

Stratégie de l'entreprise, les salariés et la loi sur la sécurisation de l'emploi. Quels nouveaux enjeux ? Entre les informations confidentielles et celles à communiquer, où est le bon curseur ?



SALLE 2

M&A, joint-venture, UK Bribery, FCPA, concurrence... Quand la conformité est enjeu de performance des opérations clefs de l'entreprise. Quelles précautions ? Comment prévenir et gérer les litiges ?



SALLE 3

Investir et se développer en Afrique. Quels risques veiller ? Comment les hiérarchiser ? A quels outils juridiques et conseils recourir ?



SALLE 4

Concurrence : entre enjeux juridiques et politiques.

Quels défis pour les autorités ? Quels rôles pour les responsables politiques ? Quelles zones de risque pour les entreprises ?



SALLE 5 – Few to few

Le droit et ses praticiens : source ou solution des crises de confiance ?



11h40 – Les rencontres informelles du forum



12h – Assemblée plénière : Quel(s) droit(s) pour l'économie de demain ? avec notamment :



Olivier Passet –économiste, directeur des synthèses économiques, XERFI, ancien chef du service Économie-Finances du Conseil d’analyse stratégique auprès du Premier Ministre,

ancien conseiller au Conseil d'analyse économique– et Michaël Xifaras –agrégé de philosophie et de droit, professeur, Science Po.



13h00 – Déjeuner



14h45 – Ateliers & few to few



SALLE 1

Préjudice écologique : comment se préparer à le prévenir et à y faire face ? Approches croisées économique, juridique, politique.



SALLE 2

Présentation des résultats de l'étude " Qualité du droit. Quelles efficiences ? Regards croisés des entreprises et des pouvoirs publiques " et débat.



SALLE 3

Concurrence et stratégie sur l'identification, la préservation et la reconstitution de preuve : Quelles actions pour les directions commerciales et juridiques ?



SALLE 4

Gouvernance fiscale et juridique et réputation de l'entreprise. Quelles interdépendances ? Comment les entreprises agiles procèdent-elles ?



SALLE 5 - Few to few

Directions juridiques et réduction des coûts. Quelles marges de manœuvres ? Quelles limites ? Quels effets ?



16h – Les rencontres informelles du forum



16h20 – Ateliers & few to few



SALLE 1

Gouvernance : quels impacts de la loi de sécurisation de l’emploi et du nouveau code AFEP-MEDEF ? Quels enjeux pour les mandataires sociaux et les salariés ?



SALLE 2

Face aux cyberattaques. De la prévention aux moyens de preuve et à la gestion de la crise. Comment allier les savoir-faire techniques, de communication et juridiques ?



SALLE 5 – Few to few

Direction juridique et efficacité : quelles évolutions ? Qu'en attendre ?



17h30 – fin