Le Bus régional de la création d'entreprise fait une halte à Paris

Porté par BGE PaRIF, association d'aide à la création d'entreprise, le Bus régional de la création d'entreprise est un programme itinérant de sensibilisation et de conseil à l’entrepreneuriat. Au volant de ce Bus, BGE PaRIF vient à la rencontre des futurs créateurs d’entreprises.

Lancée en septembre 2013, cette opération itinérante a déjà accueilli et informé plus de 2 000 entrepreneurs. En 2015, le Bus s’arrête dans 25 villes dans toute l’Ile-de-France.

Un Bus pour aller à la rencontre des créateurs et des chefs d’entreprises

Huit entrepreneurs sur dix ne bénéficient pas de conseils avant d’immatriculer leur entreprise. Or, de récentes études montrent que la pérennité et la rentabilité des entreprises accompagnées sont nettement supérieures à la moyenne. « Ce sont ces 80% que nous souhaitons pouvoir informer et orienter à travers notre programme du Bus. Les créateurs d’entreprise sont trop souvent isolés et ne connaissent pas ou peu les structures d’aide qui existent dans leur territoire » déclare Danielle Desguées, directrice générale de BGE PaRIF.

Des conseils gratuits et sans rendez-vous

Lors des étapes du Bus régional de la création d’entreprise, les conseillers BGE PaRIF reçoivent gratuitement et sans rendez-vous les créateurs ou futurs créateurs d’entreprises, mais également les entrepreneurs qui veulent relancer la croissance de leur activité.

De nombreux partenaires mobilisés

Initié par BGE PaRIF, ce Bus est une opération soutenue par des partenaires publics et privés : réseaux d’appui à la création d’entreprises, collectivités.

« En travaillant avec tous les partenaires, BGE PaRIF permet aux entrepreneurs de bénéficier de l’aide et de la compétence de chacun. Nous aidons également les élus locaux à promouvoir la création d’entreprise dans leur ville. Car des entreprises qui s’installent dans un territoire, ce sont des emplois de proximité, et donc le développement d’une économie locale » ajoute Danielle Desguées.