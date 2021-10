Le Bus de la création d'entreprise en région parisienne

En lien avec ses partenaires des secteurs publics et privés, BGE PaRIF part à la rencontre des futurs créateurs d’entreprise grâce au « Bus de la création d’entreprise » qui va parcourir, en 2014, 25 villes pendant sept mois. Cette opération itinérante, lancée en septembre 2013, a déjà accueilli plus de 700 personnes (futurs créateurs ou chefs d’entreprise). BGE PaRIF, co-fondateur du premier réseau historique de l’aide à la création-reprise et au développement d’entreprise, accompagne, forme, conseille et oriente les créateurs et chefs d’entreprise à Paris et en Ile-de-France depuis 1979. De récentes études ont permis de constater que la pérennité et la rentabilité des entreprises accompagnées sont nettement supérieures à la moyenne. Or, huit entrepreneurs sur dix ne sont pas suivis avant d’immatriculer leur entreprise. « Ce sont ces 80 % que nous souhaitons pouvoir informer et orienter à travers notre programme du Bus. Les créateurs d’entreprise sont trop souvent isolés et ne connaissent pas ou peu les structures d’aide qui existent dans leur territoire. Il est essentiel, non seulement de promouvoir l’esprit d’entreprendre, mais également de soutenir toutes les personnes qui ont l’envie de créer » déclare Danielle Desguées, directrice générale de BGE PaRIF.

Cette opération itinérante, initiée par BGE PaRIF, est très soutenue par ses partenaires publics et privés, notamment Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional d’Ile-de-France.