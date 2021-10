Le bureau parisien de McDermott Will & Emery souffle ses 10 bougies

10 ans d'entrepreneuriat, d'excellence et d'esprit d'équipe

Le cabinet a commencé son aventure parisienne avec 10 avocats dont 4 associés. Dix ans plus tard, il compte 90 avocats dont 22 associés. Référencé par les classements internationaux et français dans l'ensemble de ses domaines d'expertise, le bureau de Paris s'inscrit parfaitement dans le positionnement global de la firme en ayant développé des activités très reconnues en private equity et sciences de la vie entre autres. Le bureau de Paris compte parmi les 10 cabinets américains les plus importants en taille sur le marché français.

« La dimension entrepreneuriale et l'envie de participer à un projet à la fois français et international a guidé l'ouverture du cabinet à Paris. En capitalisant sur une équipe qui se connaissait et partageait des valeurs fortes d'excellence et de respect, nous avons intégré et fait grandir des profils de très haut niveau en conseil et en contentieux au fil des 10 années écoulées. Un cabinet est ce que les femmes et les hommes qui le composent en font. », commente Jacques Buhart, fondateur avec 3 autres associés du bureau de Paris.

En octobre 2019, Grégoire Andrieux, après avoir rejoint le cabinet en 2015, a succédé à Jacques Buhart comme Managing partner.

« En 10 ans, de nombreux avocats aux profils aussi divers que complémentaires ont participé à l'aventure McDermott en France pour construire une offre de services complète en droit des affaires pour nos clients. Ils ont conseillé et défendu de nombreux fonds, entreprises cotées et non cotées, dirigeants, et institutionnels français et étrangers. Cet anniversaire est une occasion unique de remercier toutes les équipes pour leur engagement et nos clients pour leur confiance. » ajoute Grégoire Andrieux, Managing partner.

Une ambition confirmée pour les 10 prochaines années

Présent au travers de 12 bureaux aux Etats-Unis, McDermott Will & Emery n'a commencé son expansion en Europe qu'à partir des années 2000. L'équipe française a fait le pari réussi d'un développement au pas de course dans l'hexagone répondant ainsi aux ambitions de la firme internationale et aux exigences d'un marché très concurrentiel.

Pour aller plus loin, le Managing partner mise sur la synergie des expertises, un positionnement sectoriel affirmé comme en santé et sciences de la vie, énergie, transports, télécoms, infrastructures ou encore en technologie, une nouvelle génération forte de sa diversité et de sa complémentarité et le juste équilibre entre le conseil et le contentieux.

« Nous nous appuyons sur des fondations solides et une forte cohésion d'équipe. Nous comptons poursuivre sur notre lancée en étant toujours à l'écoute des nouveaux besoins de nos clients quel que soit leur projet. Nous continuerons à croiser nos compétences pour apporter des solutions pertinentes à leurs enjeux, à s'adapter aux situations de croissance, de crise ou de réorganisation, et à capitaliser sur nos capacités internationales qui font partie intégrante de notre approche. Dans cette optique, nous renforcerons nos équipes et capitaliserons sur le vivier de talents internes en privilégiant la confiance, l'esprit entrepreneurial et l'excellence du service apporté aux clients. » ajoute Grégoire Andrieux, Managing partner.

Les 10 ans du bureau de Paris en quelques chiffres :



100 personnes

90 avocats dont 22 associés et 7 counsels, recrutement de 18 associés et cooptation de 7 associés depuis la création

14 nationalités

9 langues de travail

37 ans de moyenne d'âge

54% hommes / 46% femmes, côté avocats

Des actions pro bono (Médecins sans frontières, Covidliste, Emmaüs, Face au monde, Tech For Good France…)

Une offre de services complète en droit des affaires : fusions & acquisitions / droit boursier, private equity, financement, concurrence, fiscal, restructuring, droit public & réglementaire, droit social, santé et sciences de la vie, contentieux commercial & droit pénal des affaires, protection des données & cybersécurité, propriété intellectuelle.

Des clients multiples : fonds d'investissements, groupes français et internationaux (cotés et non cotés), ETI, dirigeants, institutionnels, start-ups.

Les associés du bureau de Paris en 2021 :

Grégoire Andrieux – Private Equity (arrivé comme associé en 2015 et Managing partner depuis 2019)

Laurent Ayache – Public / Réglementaire (coopté associé en 2015, arrivé comme Counsel en 2014)

Jacques Buhart – Fusions Acquisitions / Concurrence (associé fondateur depuis 2011)

Bertrand Delafaye – Fusions Acquisitions (arrivé comme associé en 2012)

Nicolas Faguer – Contentieux (arrivé comme associé en 2021)

Timothée Gagnepain – Restructurations (arrivée comme associé en 2018)

Diana Hund – Private Equity (cooptée associée en 2016, arrivée comme Counsel en 2015)

Guillaume Kellner – Private Equity (arrivé comme associé en 2020)

Nicolas Lafont – Fusions Acquisitions (coopté associé en 2013, arrivé en 2011)

Jilali Maazouz – Social (associé fondateur depuis 2011)

Pierre-Arnoux Mayoli – Financement (coopté associé en 2016, arrivé en 2015)

Anne-France Moreau – Sciences de la vie (cooptée associée en 2020 après avoir été cooptée counsel en 2018)

Laura Morelli – Propriété intellectuelle (cooptée associée en 2019, arrivée en 2016)

Sabine Naugès - Public / Réglementaire (arrivée comme associée en 2012)

Anthony Paronneau – Sciences de la vie (coopté associé en 2015, arrivé en 2014)

Romain Perray – Protection des données / Cybersécurité (arrivée comme associé en 2017)

Henri Pieyre de Mandiargues – Private Equity (arrivé comme associé en 2015)

Fabrice Piollet – Private Equity (coopté associé en 2019, arrivé en 2017)

David Revcolevschi – Droit boursier (arrivé comme associé en 2020)

Emmanuelle Trombe – Sciences de la vie (arrivée comme associée en 2014)

Antoine Vergnat – Fiscalité (arrivé comme associé en 2012)

Alexis Werl – Contentieux / Droit pénal des affaires (arrivé comme associé en 2015, membre du Conseil de l'ordre du barreau de Paris, 2021 – 2024)