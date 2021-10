Le bureau de la Métropole enfin au complet

Comme promis lors du conseil se tenant fin juillet, les 23 conseillers métropolitains délégués ont été élus et complètent le bureau de la Métropole du Grand Paris version 2020-2026, dont, souvenons-nous, l'élection du président avait été pour le moins houleuse. Et comme promis, les différents groupes semblent avoir manifesté la volonté d'instaurer une certaine parité (14 hommes, neuf femmes), principale critique formulée lors de l'élection des vice-présidents (trois femmes pour 17 hommes) au cœur de l'été. Si le fonctionnement de la « gouvernance partagée », négocié par les groupes entre eux, avait été pointé du doigt par les conseillers non-inscrits, une place leur a été donnée parmi les conseillers métropolitains délégués, la 23e, qui revient à Jean-Michel Genestier, maire du Raincy. En tout et pour tout, le bureau comportera donc 44 élus (parmi les 208 conseillers métropolitains), dont 27 % de femmes (elles composent 30 % du Conseil métropolitain).

9 commissions + 1

L'architecture du Conseil de la structure intercommunale se précise par ailleurs avec la création de neuf commissions. C'est une de plus par rapport à la précédente mandature : exit la commission “projet métropolitain”. La commission “développement durable” est, quant à elle, scindée en trois avec les commissions “biodiversité et nature en ville”, “cohérence territoriale et mobilité durable” et “transition écologique et énergétique”. Une commission spéciale, présidée par Patrick Ollier lui-même et composée d'un membre de chaque groupe, aura la tâche de suivre les enjeux économiques et sociaux en lien avec les Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront pour l'essentiel à Paris et dans la Petite couronne.

Grande allée, T-Zen et Nuit blanche

Le conseil du 25 septembre aura aussi été l'occasion de voter un soutien financier à diverses opérations : 2,1 millions d'euros pour le projet de “Grande Allée”, faite de places publiques, voies routières et espaces verts, qui doivent relier la gare de Sevran-Beaudottes à celle de Sevran-Livry ; 2 millions d'euros (sur les 187 que coûte l'infrastructure) pour l'aménagement des voies du bus T-Zen 3 qui reliera la Porte de Pantin à la station de tram Gargan. De quoi réjouir Patrick Ollier : « ces délibérations concernant les opérations d'intérêt métropolitain en Seine-Saint-Denis illustrent parfaitement les actions de rééquilibrage territoriale que la Métropole engage depuis sa création ». Avec le maire de Saint-Maur, Sylvain Berrios, la MGP poursuit par ailleurs son travail aux côtés du département du Val-de-Marne autour de la Gemapi (prévention des inondations).