Le budget supplémentaire de Paris

Anne Hidalgo et Julien Bargeton, adjoint en charge des finances, ont opté pour « l’efficacité à la sobriété ». Les nouvelles dépenses de fonctionnement sont réduites à 73 M€, contre 121 M€ au BS 2013 et 126 M€ au BS 2012. Cet effort permet de dégager de nouvelles marges de manœuvre, sans avoir recours à l’emprunt et sans augmenter les taux d’imposition : 150 M€ sont ainsi consacrés à des investissements supplémentaires, qui amélioreront concrètement le quotidien des Parisiens. Plusieurs engagements forts seront tenus dès 2014 :

La sortie complète du diesel pour les berlines et les citadines de la Ville (5 M€), à laquelle s’ajoute la suppression de 100 véhicules dans un souci d’optimisation du parc

Un effort renforcé en faveur de la propreté, avec de meilleurs équipements et l’accélération du déploiement des 30 000 nouvelles corbeilles de rues (1,2 M€) ;

Les études préalables aux grands chantiers de transports et au développement des circulations douces (6 M€) : extension du tramway T3, liaisons à haut niveau de service, meilleure insertion urbaine des lignes, etc.

La première phase du plan piscines, qui renforcera leur entretien et la sécurité (5 M€) ;

10 M€ sont par ailleurs dédiés aux familles, avec des travaux dans les équipements scolaires des Batignolles, de Masséna et de Maurice d’Ocagne, ainsi que pour la construction des crèches Reuilly et David d’Angers.