Paris : le budget supplémentaire de la Ville adopté

Le nouveau budget s'établissant à 5,9 milliards d'euros pour les autorisations de programme, 2,3 milliards pour les crédits de paiement et 8,8 milliards pour le budget de fonctionnement a été adopté au premier jour du Conseil, mais les écologistes ont réclamé par la voix de leur présidente de groupe, Fatoumata Koné, « la présentation d'un PIM dans les prochains mois, afin de ne pas avancer dans cette mandature sans cap ». Dans un communiqué diffusé après l'adoption de la délibération, les alliés écologistes soulignent que le projet commun de mandature « vise à voir des projets à vocation environnementale et sociale émerger à Paris » et « rend l'élaboration d'un PIM indispensable, comme ce fut le cas lors de toutes les mandatures précédentes ».