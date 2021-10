Le boucher devient restaurateur…

La nouvelle Boucherie-table d’hôtes a été créé et pensé par Hugo Desnoyer avec la complicité de l’architecte Alain Baudouin. Ce lieu de convivialité est animé par l’espace Boucherie, qui fait la part belle aux bons produits : boeuf de Normandie, du Limousin, de Salers, de l’Aubrac, porc fermier du Sud-Ouest, agneau de Lozère, veau de lait de Corrèze et de Bazas, volailles des Landes ou sarthoise de la Ferme du Patis, volaille de Bresse … et sélection de Pata Negra d’exception. Tous ces morceaux choisis sont préparés avec amour et rigueur par le maître du lieu, qui vous invite désormais à les déguster sur place. C’est autour de cette table d’hôtes en bois blond qu’Hugo Desnoyer et son jeune chef, Angie Fouquoire, proposent une cuisine de l’instant, précise et débarrassée de tout artifice.







La carte des vins, avec sa superbe sélection de Bordeaux et Bourgogne de chez Denis Mortet, et des pépites de domaines de qualités, reflets des différents terroirs : Loire, Beaujolais, Côtes du Rhône et Languedoc … qui sont à découvrir au verre ou au flacon !