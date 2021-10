Le Biz fait son buzz…

Détente et convivialité sont à l’ordre du jour et de la nuit dans ce Biz élégant et feutré où officient Victoria, Fred, Carl et leur irréprochable sens de l’accueil. Tricéphale avec son bar chic, son espace au pied de la fontaine et sa belle terrasse protégée, cet établissement cosy propose des suggestions gourmandes où un « fait maison » plein de fraîcheur s’organise, chaque midi, autour de trois plats du jour inspirés du marché et, chaque soir, d’une carte à l’heure de l’été avec ses ardoises (charcuterie, fromages, mixte…), ses salades (végétarienne, César, « Opéra comique ») et ses plats fétiches comme le club poulet-magret, le hot dog à l’ancienne « perito caliente », sans oublier le célèbre « PPPP » : pennes-poulet-pesto-poivrons.

A l’heure de l’apéritif, sous les auspices de l’agréable happy hour, Fred est passé maître dans l’art de concocter les cocktails d’actualité. A découvrir notamment les Mojitos fraise et framboise et la non moins tendance « Absinthe Green Beast ».