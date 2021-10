Innovation de Libner et Dachser pour livrer en centre-ville

La « solution du dernier kilomètre ». C'est ce que proposent l'entreprise allemande Dachser (prestataire international de solutions de transport et de logistique) et l'entreprise française Libner (spécialiste de la carrosserie industrielle). Face aux enjeux de la livraison urbaine, compliquée par les restrictions d'accès au centre-ville mises en place par les mairies, les considérations écologiques, les problèmes de nuisances sonores pour les riverains, les deux partenaires ont mis au point un prototype de livraison innovant, dénommé le « BIL » (Base Intelligente de Logistique). Frédéric Jurado, le directeur Network Dachser France, Franck Potron, le directeur commercial de Libner, et François Joseph Libner, le fils de Joseph Libner et dirigeant du groupe Libner, ont présenté dernièrement leur innovation, à Paris 14ème.

Le dispositif combine deux véhicules en un : un camion porteur de 19 tonnes emporte en son sein un petit véhicule électrique, de 2.43 mètres de long pour 1.73 mètres de large. Le livreur gare le camion à proximité de la zone à livrer. Il se déplace ensuite grâce au seul petit véhicule, le BIL, vers les points de livraison. Cela évite la présence de camions dans le centre-ville, et également les sauts de puce d'un point à un autre, parfois très rapprochés. Le BIL peut rouler sur le trottoir, accéder aux endroits où l'accessibilité est restreinte, voire impossible, comme par exemples les sous-sols, les parkings, les rues étroites… « C'est un mode de livraison en marguerite » image Frédéric Jurado. « Le livreur part d'un point pour aller aux destinations et il revient toujours au même endroit ».

Le camion porteur et le "BIL" (Base Intelligente de Logistique). Visuel Libner et Dachser.

Une journée type se déroulerait comme suit : la batterie du BIL est chargée chaque matin à l'agence Dachser à Pantin (93). Il est ensuite chargé avec des palettes (de 8 à 12 par livraison, cela dépend de leur taille). Il peut supporter jusqu'à sept tonnes de charges par voyage et bénéficie d'une autonomie de 120 kilomètres. Il peut se recharger sur sa base, le véhicule porteur, en cas de besoin.

Frédéric Jurado était confiant sur l'avenir du projet : « nous sommes les seules sociétés pouvant répondre à la problématique de la livraison en centre-ville. Il n'y a pas d'autres solutions. Nous offrons trois solutions d'avenir, en termes d'écologie, de nuisances sonores, de qualité client ». Totalement électrique, le BIL permettrait de réduire les émissions de CO2 en centre-ville et d'être en totale harmonie avec les règles environnementales. Comme seul celui-ci se déplacerait en ville, finis les bruits de moteur en marche des véhicules en stationnement et tous les autres désagréments sonores.

Franck Potron, directeur commercial de Libner et Frédéric Jurado, directeur Network Dachser France.

L'idée du BIL est née en 2014, sur idée de Joseph Libner, le fondateur de l'entreprise en 1965. Une cellule de réflexion s'est ensuite réunie régulièrement pour donner vie à ce projet. La phase d'expérimentation réelle a débuté le 18 avril dernier, dans le 14ème arrondissement de Paris. La production des véhicules devrait débuter en septembre prochain.