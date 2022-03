Le Big Tour, de retour sur les routes de France pour sa 3ème édition

“L'objectif premier du tour, c’est que la France retrouve son envie d’entreprendre”, confie Patrice Bégay, Directeur exécutif de la communication et de Bpifrance Excellence, et à l’origine du projet. En trois ans seulement, Bpifrance a fait du Big Tour un incontournable, un événement attendu de pied ferme par les présidents de région et les collectivités locales, qui en redemandent. “La raison d’être du Big Tour, c’est aussi celle de Bpifrance. Il s’agit de donner ou redonner l’envie et la fierté d’entreprendre en France”, affirme-t-il, gardant en tête l’objectif de doubler le nombre d’entrepreneurs 2022.

La banque des entrepreneurs des territoires

Après avoir participé à la création, entre autres, d’Eurosports, Wanadoo ou France 24, la rencontre entre Patrice Bégay et Nicolas Dufourcq a signé le début d’une nouvelle aventure : celle de la Banque publique d’investissement. “En fait, ma vie est une succession de créations”, résume Patrice Bégay depuis son bureau, au 7ème étage des locaux de Bpifrance rue Drouot. Il se décrit lui-même comme un entrepreneur, un créatif au cœur de Bpifrance. C’est d’ailleurs lui qui a lancé l’idée d’un festival des entrepreneurs, devenu depuis le Big Tour, ce rendez-vous de l’entrepreneuriat français qu’il chapeaute depuis trois ans maintenant.

Derrière le Big Tour, il y a d’abord l’objectif de faire découvrir et comprendre ce que le Banque publique d’investissement propose aux entrepreneurs. Alors, en 2022, le Big Tour repart à la rencontre des Français pour leur faire découvrir mais aussi, soutenir les acteurs et économies locales. A chaque date de la tournée, Patrice Bégay présentera donc l’émission “Vive ta ville”, destinée à mettre en avant “les entrepreneurs qui ont la niaque”. Qu’ils soient hôteliers, restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs...Vive ta ville présentera celles et ceux qui font l’économie locale et régionale, ces “inconnus qui méritent d’être reconnus”, ces forces vives des territoires.

Le programme du Big Tour

Avec l’innovation au cœur du projet, le Big Tour installera dans chaque ville où il s’arrête un village innovation et emploi. Les visiteurs auront donc accès à une multitude d’expériences pour, par exemple, en savoir plus sur le reconditionnement des appareils connectés, s’immerger au cœur d’une usine de production, etc. Une expérience formatrice qui a pour but de sensibiliser les jeunes comme les moins jeunes à des formes diverses d’entrepreneuriat. Et en bonus cette année, la BPI a choisi d’accompagner les visiteurs de A à Z, jusque dans leur parcours professionnel. “Nous mettrons en place un espace dédié à l’emploi et la formation, un grand bus où tout participant pourra faire son CV, consulter les offres, postuler, rencontrer des recruteurs”, explique Patrice Bégay. Ce bus de l’emploi, c’est la grande nouveauté de cette édition 2022, ajoutée à la programmation déjà très riche de l’événement. Au programme du Big Tour ? Des opportunités, des animations, des spectacles mais aussi, l’occasion de créer un réel lien de proximité avec des sportifs, chefs d’entreprises, artistes, etc. Sans compter sur les grandes soirées qui seront proposées à chaque étape, avec des acteurs d’envergure du monde du spectacle. Ainsi, pour la première étape le 5 mars, Strasbourg, la ville étape, accueillera les talents de The Voice, certains danseurs de Danse avec les stars ainsi que le trio LEJ ou Skip the use.

La communauté au centre de la stratégie Bpifrance

Le Big Tour, c’est aussi la célébration de toutes les communautés Bpifrance du territoire. Que ce soit la French Fab avec l’industrie, la French Tech pour les start-up, la French Touch avec les industries culturelles et créatives, toutes seront présentes sur le Big Tour. “Les gens sont fiers de leur communauté”, confie Patrice Bégay, réels piliers de la Bpifrance, qui ambitionne d’ailleurs de faire de la France la première puissance Tech mondiale, notamment en augmentant la production et la réindustrialisation pour gagner des parts de marché à l’export. Justement, miser sur l’export est une stratégie qui paye, défend Patrice Bégay, puisque “les entreprises qui innovent et se développent à l’international croissent deux à trois fois plus vite que les autres”, à l'image des 6 000 entreprises de croissance françaises représentées par Bpifrance Excellence. L’objectif est clair : pour Bpifrance, multiplier par deux le nombre d’entreprises françaises permettra ainsi de tendre au plein emploi au sein de l’Etat providence qu’est le nôtre. Pour Patrice Bégay, les entrepreneurs sont ces acteurs indispensables à l’économie, “ces héros des territoires” qui créent emploi et richesse. “Chaque année en janvier, le Journal du Dimanche publie les 50 personnalités préférées des Français. J’adorerais que parmi ces 50 personnalités, il y en ait au moins 5 qui soient des entrepreneurs”, confie Patrice Bégay.