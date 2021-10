Le bétonnage des terres menace

L'artificialisation des terres "peut vraisemblablement engendrer ou amplifier des phénomènes climatiques comme semble le confirmer le trajet de la tornade, et comme le confirment les anciens qui rappellent que Plan-de-Campagne était une zone inondable", a déclaré mardi dernier le député écologiste François-Michel Lambert à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Le béton favorise le ruissellement de l'eau à la surface au détriment de son infiltration. Pourtant, l'artificialisation des terres continue, s'amplifie même. La France perdrait l'équivalent d'un département de terres agricoles tous les sept ans, selon José Bové. Les Jeunes Agriculteurs (JA) ont même déclenché le compte à rebours, puisque, selon eux, ce sont 26 m2 de terres qui disparaissent chaque seconde. L'aéoport Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, va par exemple se construire sur 2.000 hectares "constitués majoritairement de terres humides à la biodiversité exceptionnelle et au pouvoir drainant irremplaçable", dit le mouvement transparti Utopia (PS, écologiste, Parti de gauche, altermondialiste). On peut aussi citer la ligne à grande vitesse Bordeaux-Pays basque, le grand stade de Lyon ou le futur complexe Europa City dans le Val-d'Oise. Des grands projets qui vont recouvrir des milliers d'hectares de terres agricoles, en plus des petites constructions qui poussent déjà chaque mois dans les campagnes.



Favoriser les constructions verticales



Pour les agriculteurs, cette situation est très préoccupante. "Le foncier est un bien de plus en plus rare et cher" et l'accès aux terres est "la première difficulté à laquelle le candidat à l'installation est confronté", affirme le syndicat des Jeunes Agriculteurs. De plus, "cela menace le maraîchage de proximité", ajoute José Bové. Une situation paradoxale alors que les consommateurs sont de plus en plus friands des paniers livrés par l'agriculteur du coin. Face à autant d'effets pervers, le gouvernement en a pris "l'engagement": "l'artificilaisation des terres doit être arrêtée", a rappelé le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll à M. Lambert qui l'interpelait sur le sujet dans l'hémicycle. Pour autant, le ministre n'a pas le pouvoir de geler les grands projets d'infrastructures. En outre, dans le cas précis de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le projet est soutenu en personne par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes. Le ministère de l'Agriculture va donc s'attaquer à des constructions plus modestes. "On a laissé s'étendre des parkings de manière horizontale calculés quelquefois pour des heures de pointe" alors qu'ils auraient très bien pu se faire en hauteur ou en sous-sol, explique Stéphane Le Foll. On peut aussi favoriser la construction de logements collectifs et non plus de zones pavillonnaires étendues, déclare le ministère. A cet effet, il étudie de nouvelles règles d'urbanisme, qui pourraient s'ajouter en 2013 au volet foncier du futur projet de loi d'avenir de l'agriculture ou au projet de loi sur le logement, préparé par Cécile Duflot. Les Jeunes Agriculteurs espèrent d'ailleurs rencontrer la ministre du Logement la semaine prochaine pour défendre leurs arguments, à l'occasion de semaine nationale de la préservation du foncier agricole qu'ils organisent.