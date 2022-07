Le bel été solidaire et olympique

L’objectif de cette opération estivale est de proposer aux habitantes et aux habitants du département qui ne peuvent partir en vacances de profiter gratuitement de diverses activités, à travers une riche programmation : « Se divertir, pratiquer un sport, se promener, faire le plein d’énergie, se ressourcer tout en étant près de chez soi... »

Lancé par le Département avec la mobilisation de ses partenaires et des ambassadeurs et ambassadrices du “In Seine-Saint-Denis”, ce dispositif vise à faciliter l’accès aux loisirs pour toutes et tous. Rendez-vous du 2 juillet au 31 août dans les différents parcs du département pour deux mois d’activités et d’animations.