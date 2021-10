Le Barreau français soutient la relance en étant partenaire officiel du salon Go Entrepreneurs

Le Conseil national des barreaux a décidé de devenir l'un des partenaires officiels de la première édition de Go Entrepreneurs (ex-Salon des Entrepreneurs) et d'intensifier son rôle essentiel d'accompagnement et de conseil auprès des créateurs et des chefs d'entreprise durant le salon virtuel du 9 au 10 juin prochains. Avec cette action, les avocats s'imposent comme soutien des TPE-PME et de la relance économique.

© DR - Présent depuis 9 ans sur le salon des entrepreneurs, le Conseil national des barreaux épouse l'ambition affichée de soutenir la relance.