Le barreau des Hauts-de-Seine s’est jumelé avec celui de Port-au-Prince

Reçue en toute amicalité, la bâtonnière du barreau d’Haïti a pu siéger dans le jury de la soirée des éloquences francophones et assister à la Rentrée officielle du barreau des Hauts-de-Seine, qui accueillait pour grand témoins cette année la comédienne Fanny Ardant. Me Marie Suzy Legros a ainsi pu apprécier les discours des deux brillants secrétaires de la conférence Amaury Le Bourdon et Jean-Baptiste de Varax.

Avec ce nouveau jumelage, les barreaux alto-séquanais et haïtiens entament un rapprochement visant notamment à développer des liens entre leurs membres.

Cette réunion confraternelle entre était également l’occasion d'avoir une pensée émue pour Monferrier Dorval, bâtonnier de Port-au-Prince assassiné en 2020.