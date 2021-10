Le Barreau de Paris organise sa première job-fair le 24 septembre

La crise sanitaire a durement touché les jeunes avocates et avocats du Barreau de Paris. Nombre d'entre eux ont perdu leur collaboration ces derniers mois. De plus, la période actuelle modifie drastiquement les perspectives de recrutement et réduit la lisibilité des opportunités. Le Barreau de Paris a donc pris l'initiative de relancer le marché en offrant aux collaborateurs de nouveaux débouchés et aux cabinets de nouvelles opportunités de s'entourer de professionnels compétents.

Les rencontres de la job-fair seront accompagnées d'ateliers qui permettront aux candidats d'obtenir des conseils sur la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation, sur l'attitude à avoir lors de l'entretien ou encore sur les moyens susceptibles de donner de la visibilité à une candidature. Un cycle de formations validées au titre de la formation continue sera dispensé à cette occasion.

Cette job-fair s'inscrit dans le cadre plus large de réflexion menée par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris pour relancer l'activité des cabinets, leur donner une visibilité et favoriser les échanges entre avocats de divers horizons. Il s'agit également pour le Barreau de Paris de poursuivre ses actions en faveur d'une meilleure protection du statut de collaborateur.