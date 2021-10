Le barreau de Paris organise la 3e édition des Trophées du Pro Bono

Cette cérémonie est l'occasion de promouvoir l'ensemble des actions Pro Bono et réunir les avocats parisiens, de tous horizons, qui au quotidien s'engagent bénévolement.

Cette année, le fonds de dotation « Barreau de Paris Solidarité » mettra à l'honneur quatre initiatives individuelles ou collectives, ayant pour point commun la promotion de l'accès au droit ou celle de la défense des droits de l'Homme.

Pour la première fois, le concours a été ouvert aux élèves-avocats, qui ont pu ainsi faire part de leurs projets et réalisations pour le bien public.

Ce sont deux fois plus de candidatures qui ont été présentées que lors de la première édition, signe du dynamisme et de l'implication du barreau de Paris auprès des plus démunis.