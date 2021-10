2e salon du livre du barreau de Paris

Le 2e salon du livre mettra à l'honneur plus de 20 auteurs, avocats ou non, ayant contribué, de l'essai à la fiction, à la promotion et à la découverte du monde juridique. Tout au long de la journée, les auteurs présenteront leurs livres, les dédicaceront et échangeront librement avec leurs lecteurs. Seront notamment présents François Sureau –Le chemin des morts- ; François Gibault -Libera Me- ; Jean-Pierre Mignard -Le défi d'Antigone- ; Mathieu Delahousse -Cache Cash- Daniel Soulez-Larivière -La transparence et la vertu-, et bien d'autres encore...

Cet événement est orchestré par Emmanuel Pierrat, membre du Conseil de l'Ordre et responsable de la commission culture, et Louis Degos, membre du Conseil de l'Ordre, responsable des Affaires publiques.

Le Prix du livre politique



Dans le cadre de cette manifestation, l’Ordre des avocats de Paris et ses 26 000 avocats lancent cette année le 1er Prix du livre politique du Barreau de Paris. Cette récompense viendra distinguer chaque année un ouvrage ayant pour vocation d’encourager la réflexion, le discours et la pensée politique. Le prix sera décerné à un auteur appartenant ou ayant appartenu au milieu juridique et judiciaire pour un livre traitant d’un sujet politique. Il sera remis lors d’une cérémonie dans le cadre du Salon du livre organisé par l’Ordre des avocats de Paris à la maison du Barreau, le 12 novembre à 12h.