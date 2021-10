Le Barreau de Paris lance le réseau Open Paris Bar

Il s'agit de mettre en relation une nouvelle génération d'avocats avec les acteurs publics en devenir. Le barreau de Paris met ainsi à disposition ce lieu d’échanges afin que chacune et chacun puisse l’enrichir, l’animer et l’utiliser pour construire des projets, des décisions et des réformes. L’Open Paris Bar se réunira tout au long de l’année, sous différents formats (rencontres, débats, dîners, auditions) afin que ses membres, puissent s’enrichir mutuellement de leurs diverses compétences et expertises.

Pour la première rencontre qui vient d’avoir lieu au Palais de Justice, à la Bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris, l’Open Paris Bar a proposé un débat autour du thème « État, politique, médias : l’exercice du pouvoir, nouvelle génération ? » auquel chacun a pu prendre part avec, pour principaux témoins, un collaborateur de l’Élysée, un cadre d’un parti politique et un journaliste d’une chaîne d’informations en continue.