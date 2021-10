Le barreau de Paris et l'Adij signent une convention

​Frédéric Sicard, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, et Pascal Petitcollot, président de l'Association pour le développement de l'information juridique, ont récemment signé une convention destinée à pérenniser un partenariat de plusieurs décennies. Cette Convention avait été présentée en janvier au Conseil de l'Ordre par Me Danièle Veret et Me Henri de la Motte Rouge et approuvée à l'unanimité.

Créée en mars 1970 par le bâtonnier Bernard Bigault du Granrut pour explorer les apports de l'informatique naissante aux praticiens du droit, l'Adij a toujours entretenu avec le barreau de Paris les liens étroits noués par son président fondateur et resserrés sous la présidence de Christiane Féral Schuhl, ex-bâtonnier.

Les deux parties ont convenu de consolider leurs recherches et leurs échanges dans les domaines du droit des technologies et des technologies au service du droit. Ce partenariat est particulièrement utile actuellement, pour tirer le meilleur parti de la nouvelle économie numérique du droit. Pleinement engagée dans le mouvement Open Law, l'Adij a vocation à faire bénéficier les avocats des résultats de ses travaux et à les aider à réussir les changements qui s'imposent à eux dans l'exercice de leur profession.