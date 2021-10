Le barreau de Paris est l'un des premiers à bénéficier d'un site Internet en .paris

Suite à la création de l’extension .paris par l’ICANN, régulateur mondial d'Internet, la Mairie de Paris a lancé en mai 2013, un appel à projet afin de sélectionner les 100 premiers « pionniers du .paris ». Paris est l’une des premières villes au monde, aux côtés de New York et Londres, à avoir reçu la délégation de son extension de nom de domaine.



Premier barreau de France, fort de plus de 25 000 avocats, l’Ordre des avocats de Paris est un acteur clé de la société civile de Paris. Il intervient dans tous les domaines économiques, sociaux et culturels. C’est un partenaire historique de la Mairie de Paris dans le cadre de l’accès au droit pour les plus démunis via les actions du barreau de Paris Solidarité, et depuis deux ans, avec l’opération L’Avocat dans la Cité (plus de 5000 consultations gratuites en 2013 dispensées par 800 avocats parisiens bénévoles).



Sélectionné pour devenir l’un des 100 premiers pionniers du .paris, aux côtés notamment de la Tour Eiffel, de la RATP et des Aéroports de Paris, le barreau de Paris rebaptisera son site internet (actuellement www.avocatparis.org ) en www.avocats.paris dès le mois de mai 2014.

Le site web du barreau de Paris permet aux Parisiens de disposer des informations essentielles concernant le recours à l’avocat (mode d’emploi, annuaire des 25 000 avocats parisiens avec possibilité de faire une recherche par spécialité, l’annuaire international du barreau de Paris en cas de nécessité d’un avocat exerçant à l’étranger, toutes les informations relatives aux consultations gratuites à Paris, toutes les informations pratiques pour pouvoir bénéficier de l’Aide juridictionnelle, accès à la jurisprudence des tribunaux parisiens actualisée, accès aux réseaux sociaux du barreau de Paris afin de suivre l’actualité en direct). C’est également le relai des actions portées par les avocats parisiens devant les pouvoirs publics.



Il s’agit aussi pour l’Ordre des avocats de Paris de protéger la marque avocat sur le web en préemptant la dénomination avocats.paris.