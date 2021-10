Le barreau de Paris dit NON à l'état d'urgence permanent

L'Assemblée nationale a voté à une écrasante majorité (474 voix pour, 32 contre, 32 abstentions) le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Le bâtonnier Frédéric Sicard et la vice-bâtonnière Dominique Attias disent NON à l'état d'urgence permanent en lançant une pétition.

© Barreau de Paris