Le barreau de Paris crée un « incubateur » pionnier pour l'innovation juridique

Cet incubateur viendra récompenser les projets les plus innovants portés par des avocats et d'autres acteurs au service de la profession : dépôt des candidatures online, remise de Prix de l'Innovation cofinancés par des sponsors, accompagnement des lauréats par une équipe d'avocats, entrepreneurs, économistes et professeurs de droit, partenariats de développement des projets. Il aura aussi pour mission d’accompagner la réforme des règles gouvernant la profession pour permettre aux avocats d'être plus compétitifs en créant de nouveaux services juridiques ; un Think Tank et une nouvelle force de lobbying.

L'incubateur s'inscrit dans une stratégie européenne et internationale de partenariat avec des universités et grandes écoles en France, en Belgique et aux États-Unis.

L'Université du Michigan et son Think Tank de référence ReInvent Law ont reçu l’incubateur à Londres, en juin dernier, à l’occasion d'une conférence européenne.

Le Numa, lieu de l'innovation et du numérique à Paris, accueillera la première Conférence Participative de l’incubateur le 9 octobre.

L'incubateur est porté par trois avocats parisiens, Lise Damelet, Adrien Perrot et Alexandra Uhel ainsi que par Frédéric Pelouze, ancien avocat et fondateur d'Alter Litigation. Il est rattaché au barreau entrepreneurial sous la responsabilité de Delphine Pujos, avocat, membre du Conseil de l'Ordre.