Le barreau de Paris crée la Grande bibliothèque du droit en partenariat avec JurisPedia

La charte des usages signée dernièrement entre l’Ordre des avocats de Paris et JurisPedia, branche juridique de Wikipedia, permet à la GBD de disposer d’un grand nombre d’articles provenant de l'encyclopédie juridique libre.

Avec cette initiative, l’institution ambitionne de devenir le plus grand diffuseur de droit, de doctrine, de jurisprudence et de modèles d’actes en France. Pierre-Olivier Sur, bâtonnier de Paris, explique : "Nous nous étions engagés à rendre l'information juridique plus accessible tant aux professionnels du droit qu'aux citoyens. Je suis fier de la GBD qui représente une vraie avancée dans la diffusion et le rayonnement du droit".

Chaque nouvel article posté sur le site de la GBD sera validé préalablement par un comité scientifique présidé par Emmanuel Pierrat, membre du Conseil de l’Ordre.