Le Barreau de Paris auprès des victimes d'infractions pénales

Cet événement est l'occasion de rappeler que l'Ordre des avocats de Paris œuvre au quotidien pour la reconnaissance des victimes et la manifestation de leurs droits. À ce titre, en partenariat avec le Conseil départemental de l'Accès au droit de Paris, des avocats assurent toute l'année des permanences de consultations gratuites du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 sur place au Palais de Justice (10 bd du Palais - Paris 1er - Galerie de la 1re Présidence - face à l'escalier A), sans rendez-vous, mais également par téléphone au 01 44 32 49 01.



Pour les mineurs, une permanence spécifique a lieu également tous les jours, dans les locaux de l'Antenne des Mineurs. Un avocat conseille les jeunes et leurs proches, du lundi au vendredi de 14h à 17h sur place au Palais de Justice (10 bd du Palais - Paris 1er - Galerie Marchande) sans rendez-vous, mais également par téléphone au 01 42 36 34 87. L'ensemble de ces permanences sont assurées par des avocats spécialement formés en matière de droit des victimes.

Enfin, le fonds de dotation « Barreau de Paris Solidarité », qui assure la promotion de l'accès au droit et des droits de l'Homme, créé en janvier 2012, est venu en soutien d'associations de lutte contre la maltraitance : L'Enfant bleu, Comité contre l'eEsclavage moderne, Primo Levi, etc.