Barreau de Paris : un campus international au Gabon du 2 au 4 mai

Le campus International du barreau de Paris s'installe du 2 au 4 mai prochains à Libreville au Gabon, avec Dominique Attias, vice-bâtonnière. Avocats africains et européens vont se retrouver pour échanger sur leurs expériences et assister à des conférences consacrées aux nouveaux défis économiques et aux droits humains dans une région en mutation.

Au programme : les techniques contractuelles au service du développement économique de l'Afrique, mais aussi les nouveaux marchés comme le numérique et les télécoms, sans oublier les aspects déontologiques et les regards croisés franco-africains sur la CARPA (la caisse des règlements pécuniaires des avocats) et le maniement de fonds.

Un programme consacré au droit humain est également prévu. Il proposera des conférences sur la responsabilité sociétale de l'entreprise et de l'avocat, le droit de l'environnement, le rôle de l'avocat dans la société pour l'accès à l'éducation ou à la santé, la protection des droits des femmes et des mineurs, la défense des plus vulnérables, et enfin la présence de l'avocat dans les instances internationales.