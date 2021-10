Le Barreau de Paris appelle à réaffirmer son soutien à la Cour pénale internationale

Aujourd'hui, c'est la Journée de la justice pénale internationale qui marque l'anniversaire de l'adoption du Statut de Rome le 17 juillet 1998, traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI) visant à protéger les personnes contre le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. A cette occasion, le Barreau de Paris entend réaffirmer son soutien à la justice pénale internationale, à la promotion des droits des victimes et à la prévention des crimes qui menacent la paix et la sécurité du monde.

DR - La CPI est située au sein du Palais de justice de La Haye, aux Pays-Bas.