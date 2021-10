Le Barreau de Paris a remis les Trophées du Pro Bono

Le jury, présidé par Xavier Emmanuelli, ancien ministre, créateur du Samu social et parrain du fonds de dotation Barreau de Paris solidarité a décerné cinq prix mettant à l'honneur les actions bénévoles les plus remarquables des avocats parisiens, dans les domaines suivants :



Prix de l'accès au droit et de la défense des droits de l'Homme

Marie-Hélène Isern-Réal, avocate à la Cour, pour l'accès au droit des majeurs vulnérables.



Prix de la promotion de la diversité et de la lutte contre l'exclusion

McDermott Will & Emery pour son action en partenariat avec « The Human Dignity Trust »



Prix de la défense de l'environnement et du développement durable

Latham & Watkins pour son soutien auprès de « Kinomé »



Prix de la promotion de l'entrepreneuriat social et de l'insertion et du développement économique

Bird & Bird pour son soutien auprès de « La Tournée »



Prix de l'accès à la santé et à l'éducation

Hogan Lovells pour son partenariat avec « Make-A-Wish » France



Prix spécial du jury

Le jury a souhaité remettre un Prix spécial, hors catégorie, au cabinet Gide Loyrette Nouel pour les actions de tous les membres du cabinet, au travers du fonds de dotation « Gide Pro Bono ».