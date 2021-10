Le Barreau de Paris a remis les premiers Trophées du Pro Bono

Le jury, présidé par M. Xavier Emmanuelli, ancien ministre, créateur du Samu social et parrain du fonds de dotation Barreau de Paris solidarité a décerné quatre prix mettant à l'honneur les actions bénévoles les plus remarquables des avocats parisiens, notamment dans le domaine de l'accès au droit et de la défense des droits de l'Homme, en France ou à l'étranger.



- Prix de la meilleure initiative solidaire réalisée par un avocat exerçant à titre individuel :

Me Olivier Bahougne pour son action de représentation et de défense des victimes des Khmers rouges devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.



- Prix de la meilleure action réalisée en France par un cabinet d'avocats :

DS Avocats pour son soutien juridique et sa participation active auprès de l'association l'Avisé, active dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.



- Prix de la meilleure initiative réalisée à l'étranger par un cabinet d'avocats :

Winston & Strawn pour le soutien juridique apporté à la population haïtienne, notamment au travers des procédures d'enregistrement foncier de terres rurales, et la formation qui les a précédés en décembre 2009 à Port-au-Prince.



Le prix spécial du jury a été décerné à tous les avocats bénévoles qui interviennent régulièrement dans les permanences "Barreau de Paris Solidarité". Ils sont plus d'une centaine à se mobiliser chaque mois: près de 35 000 usagers ont ainsi pu être reçus depuis 2003 dans différentes structures, dont le Bus de la Solidarité.