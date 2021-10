Le barreau de Nantes à la Juris'Cup

Le barreau de Nantes et son partenaire, Lexbase, repartent une fois encore à la conquête du titre de cette nouvelle édition de la Juris’Cup, rendez-vous incontournable pour les professionnels du droit. Une nouvelle équipe, composée exclusivement d’avocats nantais, va défendre les couleurs de leur barreau.

On y trouve Henri Carpentier (embarqueur), Stéphane Clergeau (régleur de GV), Stéphanie Jacq-Moreau (n°1), Jérôme Peron (piano), Vincent Sequeval (embarqueur) et Camille Viaud Le Polles (n°2). Yann Castel, talentueux passionné de voile, endosse le rôle de skipper.

Le barreau de Nantes, associé à ses partenaires, Lexbase et l’AG2R La Mondiale, rejoint le barreau de Marseille sur un stand commun pour montrer le dynamisme et l’enthousiasme de ces deux institutions. Un cocktail sera organisé à quai, le vendredi 19 septembre au soir, avec la compagnie brésilienne « Coucouroucou ». Comme le souligne le barreau, « convivialité et bon esprit seront les maîtres mots de cette édition, sur les pontons comme sur l’eau ». Toute l’équipe attend avec impatience ce rendez-vous annuel…